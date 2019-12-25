Правящая партия Грузии победила на выборах в парламент

В Грузии парламентские выборы проводятся по смешанной системе.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила на выборах в парламент. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.

Партия набрала 48,22%.

Отметим, что в Грузии парламентские выборы проводятся по смешанной системе. Из 150 депутатов 120 человек будут избраны согласно пропорциональным спискам, а 30 человек - по мажоритарным. В общей сложности в выборах принимают участие 48 политических партий и два блока.

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