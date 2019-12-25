Ограничения ужесточаются с 28 ноября по 31 января.

В Грузии ввели локдаун с паузой на Новый год. Об этом рассказали журналисты из издания "Sputnik Грузия". Ужесточение и расширение ограничительных мер связано со сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Власти запретили междугородние перевозки. В восьми крупных населенных пунктах перестанет курсировать общественный транспорт. Речь идет о Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Телави и Поти.

Известно, что работа общепита переводится на режим доставки или выноса пищи. Запрещена работа всех магазинов, кроме продуктовых, аптек, газетных киосков. Невозможно будет посетить фитнес-центры, бассейны, а также прийти на семинар, тренинги, культурные и спортивные мероприятия. Запрещено покидать дома в период с 21 часа вечера.

Ограничения будут временно приостановлены с 24 декабря по 2 января в связи с новогодними праздниками. Запрет останется только на ночное передвижение. Однако находиться ночью на улице разрешено в ночь на 1 января, а также в Рождество 6 января. С 3 по 15 января все ограничения снова вступят в силу.

Вооруженный мужчина ограбил филиал Банка Грузии в Тбилиси.

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