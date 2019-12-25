Кассиру пришлось отдать злоумышленнику деньги.

Вооруженный мужчина ограбил филиал Банка Грузии в Тбилиси. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала "Имеди". По данным СМИ, неизвестный преступник пробрался в экспресс-офис кредитной организации.

Очевидец, находящийся внутри филиала, рассказал, что вооруженный мужчина в маске ворвался в здание и с угрозами потребовал от кассира деньги. Кассир-оператор отдал ему деньги, после чего мужчина сумел скрыться заявление телеканала

На данный момент на месте инцидента находятся представители патрульной службы Грузии. Ведутся следственные мероприятия. Устанавливается точная сумма, которую кассиру пришлось отдать грабителю.

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