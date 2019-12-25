Михаил Саакашвили назвал экономическую катастрофу на Украине неизбежной. Об этом бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета реформ Украины заявил в эфире телеканала "Украина 24". Чиновник добавил, что уже со следующего года страну ждут проблемы с социальными выплатами. По мнению эксперта, соглашение с МВФ лишь отсрочит надвигающийся кризис на несколько месяцев.
На Украину надвигается очень сильный бюджетный кризис...А так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого на Украине не было с 1990-х годов
Михаил Саакашвили, политик
Эксперт заметил, что сейчас властям Украины необходимо предпринимать какие-то действия, чтобы "не вылететь в трубу". По словам Саакашвили, пока что правительство будто "существует в параллельном мире", практически не работая.
Саакашвили захотел вернуться на свой огород в Грузии.
Фото: Pixabay.com
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