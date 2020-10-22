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Саакашвили заявил, что государство в Грузии уничтожено

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Политик прокомментировал захват заложников в Зугдиди.

Михаил Саакашвили заявил, что государство в Грузии уничтожено. Об этом политик рассказал в записанном видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook-аккаунте. По словам бывшего президента, инцидент с захватом филиала банка в Зугдиди  - невообразимый факт, который показывает практически ликвидацию страны.

Что это было? Представить такое было невообразимым не только в Грузии, даже во время правления Шеварднадзе, но и в любом даже малоорганизованном государстве. В Грузии нет государства, в Грузии есть гибрид бюджетных воров и криминалов

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии

Политик отметил, что в Зугдиди планировалось проведение предвыборной акции его партии "Единое национальное движение". Именно поэтому внимание местной полиции было сосредоточено на данном мероприятии. Это помогло преступнику попасть в здание банка беспрепятственно. Саакашвили добавил, что ситуация должна достичь логического конца, чтобы вчерашнее событие не получило более масштабный характер.

В МВД Грузии сообщили об освобождении всех заложников в Зугдиди.

Видео: Facebook/Mikheil Saakashvili

 

 
Теги: грузия, захват заложников, зугдиди, михаил саакашвили
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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