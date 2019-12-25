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В Грузии напали на банк, в отделении которого был захват заложников
Сегодня, 12:55
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lesjasap

В Грузии напали на банк, в отделении которого был захват заложников

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Преступники похитили 75 тысяч долларов.

В Грузии напали на банк, в отделении которого был захват заложников. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала "ТВ Пирвели". По данным СМИ, на автомобиль инкассации была совершена атака. Инцидент произошел в городе Кобулети. Злоумышленникам удалось похитить 75 тысяч долларов.

Произошло очередное нападение на Банк Грузии. На этот раз ограблена машина инкассации в городе Кобулети. Нападающие забрали 75 тысяч долларов

сообщение "ТВ Пирвели"

Напомним, что за последние два дня это второе нападение на Банк Грузии. Накануне вооруженный мужчина ворвался в филиал кредитной организации в городе Зугдиди. Он захватил заложников и потребовал 500 тысяч долларов. Преступнику удалось скрыться, всех заложников освободили.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: банк, грузия, захват заложников, инкассация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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