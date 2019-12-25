В МВД Грузии сообщили об освобождении всех заложников в Зугдиди

В МВД Грузии сообщили об освобождении всех заложников из захваченного террористом банка в Зугдиди. По данным местной полиции, экспертам удалось обменять большинство людей на чиновника из правоохранительных органов - Автантила Галдава. Известно, что преступник, сам Галдава и еще трое человек покинули здание.
Позже департамент полиции в лице директора заявил, что все заложники были освобождены. Их жизням и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время ведутся оперативные мероприятия и поиск злоумышленника. Его надеются задержать
Напомним, что днем 21 октября вооруженный человек днем ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди. Он взял в заложники сотрудников отделения и посетителей. Преступник потребовал предоставить ему 500 тысяч долларов. Спецоперация в Грузии продолжалась несколько часов.
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Фото: Pixabay.com
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