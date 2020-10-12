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В Афинах попытались напасть на Михаила Саакашвили

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В социальных сетях накануне сообщали о возможных провокациях в отношении Саакашвили.

В Афинах попытались напасть на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает телеграм-канал Mtavari.

Свидетели инцидента рассказывают, что молодой человек в капюшоне напал на грузинского политика возле здания, где Саакашвили должен был встречаться с грузинскими эмигрантами. Молодой человек ударил экс-президента по голове и скрылся.

Отметим, что в социальных сетях накануне сообщали о возможных провокациях в отношении Саакашвили.

Несмотря на нападение, политик всё-таки провёл встречу с грузинской диаспорой.

Ранее в Грузии подрались сторонники правящей партии и оппозиции.

Видео: YouTube / Metronome მეტრონომი

Теги: афины, нападение, саакашвили
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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