В Афинах попытались напасть на Михаила Саакашвили

В Афинах попытались напасть на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает телеграм-канал Mtavari.
Свидетели инцидента рассказывают, что молодой человек в капюшоне напал на грузинского политика возле здания, где Саакашвили должен был встречаться с грузинскими эмигрантами. Молодой человек ударил экс-президента по голове и скрылся.
Отметим, что в социальных сетях накануне сообщали о возможных провокациях в отношении Саакашвили.
Несмотря на нападение, политик всё-таки провёл встречу с грузинской диаспорой.
Ранее в Грузии подрались сторонники правящей партии и оппозиции.
Видео: YouTube / Metronome მეტრონომი
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все