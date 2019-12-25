Конфликт произошел накануне проведения парламентских выборов.

В Грузии подрались сторонники правящей партии и оппозиции. Об этом заявили журналисты местного телеканала "Рустави 2". По данным СМИ, инцидент произошел в города Марнеули. Участниками конфликта стали представители партий "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение". На данный момент известно, что есть пострадавшие.

Противостояние произошло между сторонниками правящей партии и оппозиционного "Нацдвижения". Пострадавшие доставлены в клинику заявление "Рустави 2"

В полиции Грузии рассказали, что по результатам произошедшего никого не задержали, однако ведомство занимается расследованием инцидента.

Напомним, что на 31 октября в Грузии запланированы парламентские выборы. Согласно опросам социологов, "Грузинская мечта" занимает самый высокий рейтинг в списке политических партий. Второе место за "Нацдвижением". Эта партия является бывшей партией для Михаила Саакашвили.

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