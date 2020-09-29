Йенс Столтенберг считает Абхазию и Южную Осетию территорией Грузии.

В НАТО призвали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии. С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Он призвал Грузию использовать все свое влияние, чтобы сблизиться с Североатлантическим альянсом. При этом чиновник считает, что Москва должна вывести войска из Абхазии и Южной Осетии.

Официальная позиция НАТО говорит о том, что Абхазия и Северная Осетия являются оккупированными территориями, а поэтому - частью Грузии. Говоря о вступлении Тбилиси в состав альянса, речь также идет и о вступлении в него Абхазии и Северной Осетии.Столтенберг напомнил, что пятая статья Устава НАТО о коллективной безопасности утверждает норму, по которой нападение на одну из стран военного блока приравнивается к атаке на всех членов союза.

Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры. Это процесс, и мы обязательно доведем его до конца Георгий Гахария, премьер-министр Грузии

В Тбилиси заметили, что продолжают укреплять сотрудничество со странами НАТО, Евросоюза и с Вашингтоном.

Столтенберг призвал Грузию форсировать подготовку к вступлению в НАТО.

Видео: YT / NATO News