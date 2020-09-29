Йенс Столтенберг призвал Грузию форсировать подготовку к вступлению в НАТО. Об этом генеральный секретарь военного Североатлантического альянса заявил на пресс-конференции перед журналистами в Брюсселе по итогам встречи с премьер-министром Тбилиси Георгием Гахарией.
Я призываю Грузию использовать все возможности для приближения к НАТО и подготовке к членству в альянсе
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
По словам Столтенберга, Грузия уже сейчас достигла больших успехов в реформировании собственной армии, а также проведении демократических реформ. Генсек НАТО поблагодарил правительство страны за отправку военных для участия в миссии Североатлантического альянса на территории Афганистана.
Генштаб заявил об игнорировании НАТО предложений по безопасности полетов.
Видео: YouTube / News Update
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