Грузия начала обучать украинских специалистов береговой охраны. Об этом сообщили журналисты из "Взгляда". Они рассказали, что военные научат украинцев охранять морские границы. Ранее грузинских экспертов готовили американские коллеги.
В рамках подготовки в учениях будет задействовано около 280 сотрудников грузинской службы береговой охраны, которые прошли через "тренинги высокого уровня". Они решили обучить украинцев ради укрепления региональной безопасности. Журналистам не уточнили, в каких локациях и как часто проводятся занятия. Местные СМИ предположили, что обучение ведется на базе в Поти.
Напомним, что Грузия не имеет собственных Военно-морских сил. Их функции выполняет береговая охрана, которая относится к МВД. Подготовку специалистов ведут американские военные. Это связано с тем, что Тбилиси надеется в будущем вступить в НАТО. Сейчас в стране действует абордажное подразделение, подготовленное по стандартам альянса. Формирование получило статус Сил реагирования Североатлантического альянса.
На Украине выступили против восстановления обучения на русском в школах.
Видео: YT / UATV English
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