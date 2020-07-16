Ранее грузинских экспертов тренировали американцы.

Грузия начала обучать украинских специалистов береговой охраны. Об этом сообщили журналисты из "Взгляда". Они рассказали, что военные научат украинцев охранять морские границы. Ранее грузинских экспертов готовили американские коллеги.

В рамках подготовки в учениях будет задействовано около 280 сотрудников грузинской службы береговой охраны, которые прошли через "тренинги высокого уровня". Они решили обучить украинцев ради укрепления региональной безопасности. Журналистам не уточнили, в каких локациях и как часто проводятся занятия. Местные СМИ предположили, что обучение ведется на базе в Поти.

Напомним, что Грузия не имеет собственных Военно-морских сил. Их функции выполняет береговая охрана, которая относится к МВД. Подготовку специалистов ведут американские военные. Это связано с тем, что Тбилиси надеется в будущем вступить в НАТО. Сейчас в стране действует абордажное подразделение, подготовленное по стандартам альянса. Формирование получило статус Сил реагирования Североатлантического альянса.

На Украине выступили против восстановления обучения на русском в школах.

Видео: YT / UATV English