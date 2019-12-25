На Украине выступили против восстановления обучения на русском в школах. Об этом на собственной странице в Facebook написал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Он призвал Верховную Раду не поддерживать документ об отмене обязательного изучения 80% школьных предметов на украинском языке. Законопроект вносит правки в период перехода (с 2020 на 2023 год) русскоязычных классов на обучение на украинском языке.
Обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона. Он предусматривает существенные изменения в образовательном и языковом законодательстве
Тарас Креминь, украинский омбудсмен по защите государственного языка
Эксперт считает, что принятие законопроекта скажется на сужении сферы применения украинского языка в образовании.
Президент Казахстана призвал не ущемлять русский язык.
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