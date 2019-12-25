Касым-Жомарт Токаев призвал укреплять имидж казахского языка, не ущемляя при этом русский.

Президент Казахстана призвал не ущемлять русский язык. Об этом политик заявил во время интервью журналистам из "Sputnik Казахстан". Касым-Жомарт Токаев объяснил, что при укреплении казахского языка на территории государства следует не допустить ущемления статуса русского языка. Он рекомендовал создать такие условия, при которых казахский язык станет престижным для изучения и востребованным в обществе.

Язык – это большая политика, поэтому поспешность и шапкозакидательство могут нанести ущерб нашей государственности Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Глава Казахстана добавил, что подрастающее поколение должно свободно владеть двумя языками. В качестве неправильного отношения к языкам политик привел в пример Украину. Он счел, что "насильственное расширение ареала применения языка" приведет к дестабилизации межнациональных связей.

Президент прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой.