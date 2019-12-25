Президент прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой

Причина решения пока не обнародована.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия спикера сената страны Дариги Назарбаевой, дочери бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом глава государства объявил через пресс-службу и в соцсетях 2 мая.

Причина решения не разглашается, однако в сообщении глава государства поблагодарил Назарбаеву за плодотворную работу.

Отметим, что позиция спикера сената Казахстана является второй в стране. Председатель должен будет взять власть в стране в свои руки в случае досрочного освобождения или отрешения от должности главы государства.