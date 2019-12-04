Страна поддерживает добрососедские отношения с Россией.

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией. Об этом рассказал президент Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle. Он пояснил, что правительство Казахстана не было напугано событиями на Украине

Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло объяснил глава государства

Он добавил, что аннексия - слишком тяжелое для ситуации слово. Политик рассказал, что у Казахстана с Россией изначально были абсолютно доверительные отношения. Благодаря этому Токаев верит в порядочность российского руководства

Ранее Piter.tv писал о том, что Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским.

Видео: YouTube/Sayasat Nurbek