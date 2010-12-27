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Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским
Сегодня, 9:19
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lesjasap

Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским

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Президент Украины согласился на личный разговор с главой России.

Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского. По информации Reuters, украинский лидер на это согласился. Издание ссылается на сведения, полученные от первого президента Казахстана.

Не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не эти территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры

объяснил политик

Назарбаев заметил, что встреча между политиками должна быть "тет-а-тет". Встреча между дипломатами прошла в рамках международной конференции в Нур-Султане. Данных о том, обращался ли Назарбаев с этим предложением к Путину, нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Казахстан определили границу между странами.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: владимир зеленский, владимир путин, каахстан, нурсултан назарбаев
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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