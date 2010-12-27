Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским

Президент Украины согласился на личный разговор с главой России.

Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского. По информации Reuters, украинский лидер на это согласился. Издание ссылается на сведения, полученные от первого президента Казахстана.

Не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не эти территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры объяснил политик

Назарбаев заметил, что встреча между политиками должна быть "тет-а-тет". Встреча между дипломатами прошла в рамках международной конференции в Нур-Султане. Данных о том, обращался ли Назарбаев с этим предложением к Путину, нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Казахстан определили границу между странами.

Фото: Pixabay.com

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