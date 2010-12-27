Россия и Казахстан определили границу между странами

А днем 7 ноября главы государств встретятся лично.

Россия и Казахстан утвердили границу между государствами. На данный момент работа по установке пограничных знаков завершена на 86,7%. В пресс-службе администрации президента России рассказали, что протяженность границы составила 7,5 тысячи километров. Об этом сообщили в "РИА Новостях".

Сегодня Владимир Путин в Омске встретится с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Политики обсудят вопросы международной политики и взаимоотношение между двумя государствами. Они подпишут ряд соглашений, касающихся коммерческих и региональных вопросов.

Ранее Piter.tv писал о том, что парламентская ассамблея ОДКБ избрала Вячеслава Володина на пост председателя.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

