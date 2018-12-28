Токаев официально стал президентом Казахстана

Присягу новый президент принимал во Дворце независимости.

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы государства. Об этом сообщил Tengrinews.

Присягу новый президент принимал во Дворце независимости. Также на церемонии присутствовал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который занимал эту должность с 1990 года.

Выборы в Казахстане прошли 10 июня. Токаев набрал более 70% голосов избирателей. Помимо него на выборы выдвинулись еще 6 участников. На втором месте оказался оппозиционер Амиржан Косанов, набравший 16,23% голосов.

Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента в марте текущего года, так как, по его мнению, к власти должно прийти новое поколение руководителей. Токаев ранее был главой МИД Казахстана, премьер-министром и председателем сената парламента.

Ранее в Пулково вместо Астаны на табло появился Нур-Султан.

Видел: YouTube/ KAZINFORM