Президент Казахстана объявил об отставке

Нурсултан Назарбаев решил прекратить свои полномочия в качестве главы государства.

Во вторник, 19 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке. О своем решении теперь уже бывший глава государства заявил во время прямого эфира.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", — сказал Нурсултан Назарбаев во время телеобращения.

В прямом эфире Назарбаев подписал свой последний президентский указ. С 20 марта он прекращает свои полномочия в качестве главы государства. Исполнять обязанности президента Казахстана до выборов будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев.

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Видео: YouTube / Манарбек Алькеев