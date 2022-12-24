  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамп подарил Токаеву ключ от Белого дома и бейсболку
Сегодня, 9:09
67
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Трамп подарил Токаеву ключ от Белого дома и бейсболку

0 0

Президент США оставил на бейсболке свой автограф.

Президент США Дональд Трамп подарил президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву ключ от Белого дома и бейсболку. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай в своем Telegram-канале.

Желдибай опубликовал фотографии подарков, которые глава Белого дома передал Токаеву. Сувениры были переданы Трампом на встрече с послом Казахстана в США после вручения верительных грамот. Президент США оставил на бейсболке свой автограф. Также Трамп передал теплые пожелания Токаеву. Он назвал президента Казахстана "прекрасным человеком и опытным государственным деятелем с глубоким и взвешенным пониманием международных процессов"

Напомним, в начале ноября Касым-Жомарт Токаев посетил Вашингтон с рабочим визитом. Президент Казахстана провел переговоры с Дональдом Трампом и принял участие в саммите "С5+1".

Ранее Трамп заявил, что США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры.

Фото: Telegram / Ruslan Zheldibay

Теги: дональд трамп, касым-жомарт токаев, подарки, президент казахстана, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии