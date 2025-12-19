Токаев: Казахстан расстается с суперпрезидентской формой правления

По его словам, нормы, заложенные в проекте новой конституции, закрепляют последовательность и логику развития политической системы Казахстана.

Казахстан расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

По словам главы правительства, в этом позволяет убедиться панорамный взгляд на политические реформы последних лет. Токаев подчеркнул необходимость "полной перезагрузки конституционных основ" Казахстана. Он добавил, что нормы, заложенные в проекте новой конституции, закрепляют последовательность и логику развития политической системы Казахстана.

Токаев добавил, что, по сути, речь идет о создании "новой системы управления государством". По его словам, предложенные изменения дадут возможность усилить баланс в системе сдержек и противовесов. Он также выделил принцип "не человек для государства, а государство для человека" в проекте новой конституции страны.

Видео: YouTube / Қазақстан Президентінің Баспасөз қызметі