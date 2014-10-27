По его словам, отношения Москвы и Астаны развиваются поступательно.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о развитии отношений с Казахстаном. Об этом он заявил на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Путин и Токаев провели вторую встречу в Москве. Вчера, 11 ноября, казахстанский лидер прибыл в столицу России с официальным визитом. По словам Путина, отношения Москвы и Астаны развиваются поступательно. Он также добавил, что казахстанский бизнес разворачивает свою деятельность и активно работает в России.

Казахстан и Россия – ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга. Это подтверждается конкретными делами. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с Токаевым.

Видео: официальный сайт президента РФ