Сегодня, 9:09
Путин провел встречу с Токаевым

На встрече в Кремле президенты обсудили стратегическое партнерство двух стран.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Токаев прибыл в Москву с официальным визитом. На встрече в Кремле президенты обсудили стратегическое партнерство двух стран. Путин поблагодарил казахстанского лидер за визит в столицу России. Во время переговоров стороны затронули всю повестку двусторонних отношений.

Я думаю, мы очень хорошо закончим текущий год и сверстаем планы на ближайшее будущее и на более отдаленные, среднесрочные перспективы.

Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с Грефом.

Видео: официальный сайт президента России

