Путин провел встречу с Грефом

Президент обсудил с главой Сбербанка деятельность компании и тему реализации проектов в сфере технологических инноваций.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства обсудил с Грефом деятельность компании и тему реализации проектов в сфере технологических инноваций. Глава Сбербанка рассказал Путину о развитии сервисов бесконтактной оплаты. По его словам, появилась возможность оплачивать с помощью Bluetooth-порта. Эта технология получила название "Вжух".

Греф отметил, что также люди могу оплачивать с помощью технологии считывания лица. Он уточнил, что стоимость терминала удалось довести до 55 долларов и сделать его доступным.

Ранее мы сообщали, что Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил.

Видео: официальный сайт президента Росси