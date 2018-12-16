Минобороны показало на видео подводную лодку типа "Борей"

Пользователи интернета могут оценить ее скорость и размеры.

Министерство обороны РФ показало на видео подводную лодку типа "Борей". Пользователи интернета теперь самостоятельно могут оценить ее скорость и размеры.

К слову, субмарины этой серии достигают 170 м в длину и 13,5 м в ширину. Водоизмещение "Борея" 24 тысячи тонн. На своем борту такая лодка может уместить до 16 межконтинентальных баллистических ракет.

Российский адмирал Владимир Королев заявил, в стране идет активное развитие и расширение подводных сил военно-морского флота. Атомные подводные лодки "Ясень" и "Борей" станут основной морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия.

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Фото, видео: YouTube / DMG VISION, Познавательное ТВ TV