Подлодка "Уфа" на учениях в Японском море провела стрельбы "Калибрами"

Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота.

Подводная лодка "Уфа" на учениях в Японском море провела стрельбы ракетами "Калибр" по морской и береговым целям. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Перед выполнением боевого упражнения подводники совершили скрытный переход в назначенный район. Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и беспилотники морской авиации. Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев поблагодарил экипаж за успешное выполнение ракетной стрельбы.

Ранее мы сообщали, что Белоусов проверил развитие инфраструктуры Каспийской флотилии.

Видео: Минобороны России