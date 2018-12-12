Видео: Российский Су-27 перехватил над нейтральными водами американский самолет-разведчик

Российский истребитель перехватил над нейтральными водами Балтики американский самолет.
Минобороны сообщает, что Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. В небо был поднят истребитель Су-27, который при приближении опознал цель.
Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик США RC-135.
Минобороны РФ
После того как иностранный самолет удалился от государственной границы России, истребитель благополучно вернулся на аэродром постоянного базирования.
Когда произошел этот инцидент, не уточняется.
Видео: Минобороны РФ
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