Видео: Российский Су-27 перехватил над нейтральными водами американский самолет-разведчик

Минобороны опубликовало видео перехвата из кабины Су-27.

Российский истребитель перехватил над нейтральными водами Балтики американский самолет.

Минобороны сообщает, что Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. В небо был поднят истребитель Су-27, который при приближении опознал цель.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик США RC-135. Минобороны РФ

После того как иностранный самолет удалился от государственной границы России, истребитель благополучно вернулся на аэродром постоянного базирования.

Когда произошел этот инцидент, не уточняется.

Видео: Минобороны РФ