Субмарину "Санкт-Петербург" доставили на ремонт в Кронштадт

Подводные корабли проекта 677 "Лада" относятся к четвёртому поколению неатомных подводных лодок, признанных самыми современными и перспективными.

В Кронштадте ждет ремонта головная неатомная подводная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург" Северного флота. Об этом 27 марта пишет ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

Собеседник агентства сообщил, что скорее всего, он будет выполняться на заводе-производителе — "Адмиралтейских верфях".

Подводные корабли проекта 677 "Лада" относятся к четвёртому поколению неатомных подводных лодок, признанных самыми современными и перспективными. Головная подлодка "Санкт-Петербург" была передана ВМФ для опытной эксплуатации в 2010 году.

Ранее подводная лодка "Петропавловск-Камчатский"" выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели.

Фото: Piter.tv

