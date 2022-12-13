  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Субмарину "Санкт-Петербург" доставили на ремонт в Кронштадт
Сегодня, 20:54
95
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Субмарину "Санкт-Петербург" доставили на ремонт в Кронштадт

0 0

Подводные корабли проекта 677 "Лада" относятся к четвёртому поколению неатомных подводных лодок, признанных самыми современными и перспективными.

В Кронштадте ждет ремонта головная неатомная подводная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург" Северного флота. Об этом 27 марта пишет ТАСС со ссылкой на источник в ОПК. 

Собеседник агентства сообщил, что скорее всего, он будет выполняться на заводе-производителе — "Адмиралтейских верфях".
Подводные корабли проекта 677 "Лада" относятся к четвёртому поколению неатомных подводных лодок, признанных самыми современными и перспективными. Головная подлодка "Санкт-Петербург" была передана ВМФ для опытной эксплуатации в 2010 году. 

Ранее подводная лодка "Петропавловск-Камчатский"" выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: подводная лодка, субмарина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии