Ракета ликвидировала заданную мишень в Хабаровском крае.

Российская дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" выполнила стрельбу отечественной крылатой ракетой "Калибр". Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Эксперты уточнили, что огонь велся из акватории Японского моря по наземной цели, расположенной на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае, в ходе боевой подготовки экипажа Тихоокеанского флота страны. Таким образом дальность стрельбы превысила тысячу километров.

Ракетная стрельба выполнялась по береговой цели, имитирующей огневую позицию условного противника. Перед пуском субмарина скрытно заняла назначенный для стрельбы район. пресс-служба ТОФ России

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала в социальных сетях ролик со стартом ракеты "Калибр" с борта российской субмарины, которая в этот момент находилась под водой. Затем в кадре демонстрируется поле "Сюркум". Видно, что выпущенная по мишени ракета, не оснащенная боевой частью, врезается в землю. Снаряд отклонился от заданной цели с желтым флажком на несколько метров. Район выполнения задания был перекрыт для кораблей и судов силами ТОФ, а воздушное пространство - самолетами морской авиации и беспилотниками.

Минобороны РФ: российские войска на Донецком направлении уничтожили 270 военных ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России