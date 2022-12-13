Минобороны РФ: российские войска на Донецком направлении уничтожили 270 военных ВСУ

В районе Авдеевки были уничтожены узел связи и склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ.

Вооруженные силы России на Донецком направлении уничтожили 270 украинских военных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Помимо личного состава были поражены шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Конашенков добавил, что в районе Авдеевки (ДНР) были уничтожены узел связи и склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в районе Авдеевки.

Фото: Минобороны России