Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в районе Авдеевки

Минобороны показало видео уничтожения танка украинских войск в районе Авдеевки.
На опубликованных кадрах, показанных с беспилотника, показано нанесение удара по танку после его обнаружения. Удар был нанесен высокоточным припасом нового поколения.
В военном ведомстве отметили, что танк был уничтожен российскими артиллеристами с первого выстрела. Контроль попадания осуществлялся расчетами беспилотника.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные задействовали бронепоезд "Волга" для разминирования железной дороги в зоне СВО.
Видео: Минобороны России
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