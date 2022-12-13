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Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в районе Авдеевки

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Удар был нанесен высокоточным припасом нового поколения.

Минобороны показало видео уничтожения танка украинских войск в районе Авдеевки.

На опубликованных кадрах, показанных с беспилотника, показано нанесение удара по танку после его обнаружения. Удар был нанесен высокоточным припасом нового поколения.

В военном ведомстве отметили, что танк был уничтожен российскими артиллеристами с первого выстрела. Контроль попадания осуществлялся расчетами беспилотника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные задействовали бронепоезд "Волга" для разминирования железной дороги в зоне СВО.

Видео: Минобороны России

Теги: авдеевка, вооруженные силы украины, минобороны россии, танк, уничтожение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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