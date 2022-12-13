Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в районе Авдеевки

Удар был нанесен высокоточным припасом нового поколения.

Минобороны показало видео уничтожения танка украинских войск в районе Авдеевки.

На опубликованных кадрах, показанных с беспилотника, показано нанесение удара по танку после его обнаружения. Удар был нанесен высокоточным припасом нового поколения.

В военном ведомстве отметили, что танк был уничтожен российскими артиллеристами с первого выстрела. Контроль попадания осуществлялся расчетами беспилотника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные задействовали бронепоезд "Волга" для разминирования железной дороги в зоне СВО.

Видео: Минобороны России