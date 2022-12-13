Российские военные задействовали бронепоезд "Волга" для разминирования железной дороги в зоне СВО

Вооруженные силы России задействовали бронепоезд "Волга" для разминирования и восстановления железной дороги в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Экипаж поезда проводит техническую разведку железнодорожных участков, при необходимости их восстановление и сопровождение грузов. В случае обнаружения повреждения пути личный состав устраняет выявленные разрушения. Также в военном ведомстве сообщили, что на бронеплощадках поезда размещены вооружение, новейшая техника и укрытия для ведения огня.
Ранее Минобороны Белоруссии показало кадры с самолетом А-50 ВКС России в исправном состоянии.
Видео: Минобороны России
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