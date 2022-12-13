Ранее в интернете появились слухи о якобы повреждении российского самолета.

Минобороны Белоруссии показало кадры с самолетом А-50 ВКС России в исправном состоянии. Видео опубликовали в Telegram-канале военного ведомства.

Ранее в интернете появились слухи о якобы повреждении российского самолета. Кадры с А-50 были показаны телеканалом "Беларусь-1". Ведущая уточнила, что самолет находится на дежурстве в аэропорту Мачулищи под Минском. Она также добавила, что лайнер продолжает выполнять свою работу в рамках российско-белорусской группировки войск.

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Видео: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь