Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники ФСБ РФ поймали госизменника.

В городе Комсомольске-на-Амуре задержан местный житель, который пытался передать информацию пособникам при министерстве обороны Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления ФСБ России по Хабаровскому краю. В надзорном ведомстве уточнили, что по факту произошедшего ведется уголовное дело по статьям за государственную измену. По предварительным сведениям, фигурант расследования пытался передать через интернет информацию о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса иностранным силовикам и силам СБУ. В дальнейшем эти данные могли использоваться киевским режимом для осуществления диверсии.

Подозреваемый согласился информировать СБУ о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках специальной военной операции и передавать другие данные о Вооруженных силах России. пресс-служба УФСБ РФ по региону

Путин призвал ФСБ не забывать о предателях, участвующих в ДРГ.

Фото и видео: ФСБ России по региону