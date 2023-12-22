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Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за шпионаж в пользу Украины

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Сотрудники ФСБ РФ поймали госизменника.

В городе Комсомольске-на-Амуре задержан местный житель, который пытался передать информацию пособникам при министерстве обороны Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления ФСБ России по Хабаровскому краю. В надзорном ведомстве уточнили, что по факту произошедшего ведется уголовное дело по статьям за государственную измену. По предварительным сведениям, фигурант расследования пытался  передать через интернет информацию о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса иностранным силовикам и силам СБУ. В дальнейшем эти данные могли использоваться киевским режимом для осуществления диверсии.

Подозреваемый согласился информировать СБУ о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках специальной военной операции и передавать другие данные о Вооруженных силах России.

пресс-служба УФСБ РФ  по региону

Путин призвал ФСБ не забывать о предателях, участвующих в ДРГ.

Фото и видео: ФСБ России по региону

Теги: госизмена, комсомольск-на-амуре, фсб, хабаровский край, шпионаж
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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