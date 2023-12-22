Путин призвал ФСБ не забывать о предателях, участвующих в ДРГ

Он подчеркнул, что все попытки прорыва вражеских ДРГ провалились.

Президент РФ Владимир Путин призвал ФСБ не забывать о предателях, которые вступили в украинские диверсионно-разведывательные группы. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии силового ведомства.

По словам главы государства, таких предателей необходимо искать поименно и наказывать без срока давности. Он подчеркнул, что все попытки прорыва вражеских ДРГ провалились. Путин добавил, что в России помнят поступки власовцев, и не простят и нынешних изменников.

Ранее Путин заявил, что санитарная зона на Украине будет непреодолима для средств поражения ВСУ.

Видео: kremlin.ru