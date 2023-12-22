Путин: санитарная зона на Украине будет непреодолима для средств поражения ВСУ

По его словам, он "не готов говорить, что, когда и как Россия должна присоединять".

Cанитарная зона на Украине будет непреодолима для средств поражения украинских войск. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в избирательном штабе.

По его словам, он "не готов говорить, что, когда и как Россия должна присоединять". При этом Путин допустил создание санитарной зоны на территориях, которые сейчас контролирует киевский режим.

Создать зону безопасности, преодолеть которую будет сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин оценил реакцию стран Запада на выборы в России.

Видео: kremlin.ru