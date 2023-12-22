Подлодка "Волхов" выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр-ПЛ" в Японском море

В ТОФ раскрыли подробности проводимых маневров.

Российская подводная лодка "Волхов" от Тихоокеанского флота страны выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр-ПЛ" по береговой цели, размещенной на территории Хабаровского края. Военнослужащие уточнили, что дальность стрельбы оружия превысила одну тысячу километров. В отделе информационного обеспечения ТОФ пояснили, что мероприятия велись согласно плана боевой подготовки экипажа дизель-электрической подлодки. В момент совершения маневров закрытие района выполнения задачи обеспечивали корабли и суда, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации.

Стрельба выполнялась по береговой цели, имитирующей огневую позицию условного противника. В расчетное время ракета "Калибр" успешно поразила назначенную цель на тактическом поле "Сюркум". пресс-служба Минобороны России

Группировка "Восток" сообщила о поражении семи дронов ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России