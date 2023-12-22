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Подлодка "Волхов" выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр-ПЛ" в Японском море

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В ТОФ раскрыли подробности проводимых маневров.

Российская подводная лодка "Волхов" от Тихоокеанского флота страны выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр-ПЛ" по береговой цели, размещенной на территории Хабаровского края. Военнослужащие уточнили, что дальность стрельбы оружия превысила одну тысячу километров. В отделе информационного обеспечения ТОФ пояснили, что мероприятия велись согласно плана боевой подготовки экипажа дизель-электрической подлодки. В момент совершения маневров закрытие района выполнения задачи  обеспечивали корабли и суда, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации. 

Стрельба выполнялась по береговой цели, имитирующей огневую позицию условного противника. В расчетное время ракета "Калибр" успешно поразила назначенную цель на тактическом поле "Сюркум".

пресс-служба Минобороны России

Группировка "Восток" сообщила о поражении семи дронов ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: волхов, калибр-пл, крылатая ракета, минобороны, подлодка, тихоокеанский флот, тоф, японское море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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