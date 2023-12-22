Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

"Восточная" группировка сил российских за проведенный день на специальной военной операции по южнодонецкому направлению продолжила выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 22 марта руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер добавил, что ликвидированы семь беспилотников Вооруженных сил Украины.

В течение суток на южнодонецком направлении уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

В министерстве по обороне ранее сообщили, что армия киевского режима за сутки на южнодонецком направлении лишилась до 120 человек живой силы убитыми и ранеными, танка, трех бронированных машин и радиолокационной станции AN/TPQ-36 американского производства.

Расчет ЗРК "Бук-М1" уничтожил 10 дронов ВСУ за неделю.

Фото и видео: Минобороны России