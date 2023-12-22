"Восточная" группировка сил российских за проведенный день на специальной военной операции по южнодонецкому направлению продолжила выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 22 марта руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер добавил, что ликвидированы семь беспилотников Вооруженных сил Украины.
В течение суток на южнодонецком направлении уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов.
Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"
В министерстве по обороне ранее сообщили, что армия киевского режима за сутки на южнодонецком направлении лишилась до 120 человек живой силы убитыми и ранеными, танка, трех бронированных машин и радиолокационной станции AN/TPQ-36 американского производства.
Расчет ЗРК "Бук-М1" уничтожил 10 дронов ВСУ за неделю.
Фото и видео: Минобороны России
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