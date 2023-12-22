Задача выполнена в зоне СВО силами "Восточной" группировки.

Российские боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" прикрыли позиции войск "Восточной" группировки сил от ударов средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие уточнили, что техника обеспечивает подразделениям оборонительный "зонтик" противовоздушной обороны с радиусом в десятки километров.

Это лишь один из элементов эшелонированной системы противовоздушной обороны, которая построена на Южно-Донецком направлении, в том числе для прикрытия мирного населения уже освобождённых территорий ДНР. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что одним расчетом ЗРК "Бук-М1" зенитчиков из Приморского края за последнюю неделю на СВО было уничтожено 10 беспилотников армии киевского режима в различных модификациях: "Фурия", "Валькирия", "Лелека" и других воздушных средств. Бойцы отметили, что противник неоднократно пытался накрыть артиллерию огнём ствольных и реактивных средств, но благодаря профессионализму и слаженности российского расчета все попытки ВСУ оказались тщетны.

"Восток" пресек попытки усиления ВСУ передовых позиций и ротации сил.

Фото и видео: Минобороны России