"Восток" пресек попытки усиления ВСУ передовых позиций и ротации сил

"Восточная" группировка сил российских за проведенный день на специальной военной операции по южнодонецкому направлению продолжила выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 21 марта руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Военнослужащие во время активных действий улучшили свое положение по переднему краю, а также пресекли попытки усиления Вооруженными силами Украины передовых позиций и ротации живой силы в районах Старомайорского, Равнополя, Приютного и Луговского.
Поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного, Старомайорского и Темировки.
Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"
Бойцами уничтожены до 110 человек личного состава противника, две самоходных артиллерийских установки "Краб" польского производства и одна САУ "Гвоздика", три единицы автомобильной техники, четыре дрона ВСУ.
Минобороны показало кадры учений корветов ТОФ в заливе Петра Великого.
Фото и видео: Минобороны России
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