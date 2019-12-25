Подлодку "Великие Луки "спустили на воду на "Адмиралтейских верфях"

У новой подлодки установили модернизированную систему управления корабельными техническими средствами, систему электродвижения и навигационный комплекс.

На "Адмиралтейских верфях" спустили на воду подлодку "Великие Луки". Об этом в пятницу, 23 декабря, пишет ТАСС.

В сообщении уточнили, что на воду спустили новую дизель-электрическую подводную лодку "Великие Луки" проекта 677 "Лада". Она проходит подготовку к эксплуатации вооружения и технических средств. В России замещают дизель-электрические подлодки советской постройки. У новой подлодки установили модернизированную систему управления корабельными техническими средствами, систему электродвижения и навигационный комплекс. В конце декабря специалисты приступят к её государственным испытаниям.

Ранее рыболовный траулер "Капитан Тузов" спустили на воду в Петербурге. На траулере можно не только ловить рыбу, но и обрабатывать и замораживать. Его мощность позволяет брать в оборот до 150 тонн рыбы в сутки. Промышлять в северо-западной части Атлантического океана будут треской и пикшей, а также другими видами донных рыб.

Фото: Piter.tv