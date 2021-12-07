Рыболовный траулер "Капитан Тузов" спустили на воду в Петербурге

Всего таких траулеров построят десять: шесть отправят на промысел в северные моря, а четыре — на Дальний Восток.

В среду, 26 октября, на воду спустили траулер "Капитан Тузов" в Петербурге. Судно – плавучий рыбзавод - построили на "Северной верфи". Об этом сообщает пресс-служба Северной верфи.

На траулере можно не только ловить рыбу, но и обрабатывать и замораживать. Его мощность позволяет брать в оборот до 150 тонн рыбы в сутки. Промышлять в северо-западной части Атлантического океана будут треской и пикшей, а также другими видами донных рыб.

Всего таких траулеров построят десять: шесть отправят на промысел в северные моря, а четыре — на Дальний Восток.

Фото: пресс-служба Северной верфи