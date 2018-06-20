В данный момент в аэропорту завершают все переименования.

В пятницу, 29 марта, стало известно о том, что в Пулково вместо Астаны на табло Пулково появился Нур-Султан. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Так, сегодня петербургский аэропорт официально уведомили перевозчики о необходимости переименования название города прибытия.

В данный момент в аэропорту завершают все переименования. На сайте перевозчика уже есть новое название Астаны, а вот на табло в аэропорту стоит еще "старая" столица Казахстана.

Ранее мы сообщали о том, Что произошло в Санкт-Петербурге 29 марта?

Фото:pixabay