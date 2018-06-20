Что произошло в Санкт-Петербурге 29 марта?

Piter.TV подготовил подборку самых важных новостей пятницы.

1. В Выборге главы КФХ обсудили вопросы поддержки малых форм хозяйствования

В Выборге 29 марта в здании Совета депутатов состоялось совещание с главами КФХ и специалистами поселений на тему: "Вопросы развития и государственная, муниципальная поддержки малых форм хозяйствования в 2019 году".

2. У мемориала павшим спецназовцам в парке Интернационалистов возложили цветы

В парке Интернационалистов 29 марта прошла церемония в память у мемориала в честь погибших бойцов спецназа. Событие приурочено ко Дню нацгвардии страны. Перед военными выступил депутат Михаил Романов.

3. Петербуржцы заметили спутниковые тарелки на территории военного института

В Калининском районе на территории Военной академии связи очевидцев удивила боевая техника, боевые машины, а также спутниковые тарелки. По периметру учреждения ходят люди в форме. Удалось зафиксировать огромные спутниковые антенны и транспортные средства.

4. Дерево вырвало с корнем и асфальтом возле Тихорецкого проезда

Жители Петербурга рассказали, что возле дома №7/6 по Тихорецкому проезду упало большое дерево. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

5. Возле колледжа на Софийской улице забил фонтан кипятка

Утром 29 марта около колледжа на Софийской улице, 19/1, произошла авария. Около здания забил фонтан из кипятка. Очевидцы сняли видео с места происшествия.

Фото и видео: Piter.TV