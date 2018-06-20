Что произошло в Санкт-Петербурге 29 марта?

1. В Выборге главы КФХ обсудили вопросы поддержки малых форм хозяйствования
В Выборге 29 марта в здании Совета депутатов состоялось совещание с главами КФХ и специалистами поселений на тему: "Вопросы развития и государственная, муниципальная поддержки малых форм хозяйствования в 2019 году".
2. У мемориала павшим спецназовцам в парке Интернационалистов возложили цветы
В парке Интернационалистов 29 марта прошла церемония в память у мемориала в честь погибших бойцов спецназа. Событие приурочено ко Дню нацгвардии страны. Перед военными выступил депутат Михаил Романов.
3. Петербуржцы заметили спутниковые тарелки на территории военного института
В Калининском районе на территории Военной академии связи очевидцев удивила боевая техника, боевые машины, а также спутниковые тарелки. По периметру учреждения ходят люди в форме. Удалось зафиксировать огромные спутниковые антенны и транспортные средства.
4. Дерево вырвало с корнем и асфальтом возле Тихорецкого проезда
Жители Петербурга рассказали, что возле дома №7/6 по Тихорецкому проезду упало большое дерево. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.
5. Возле колледжа на Софийской улице забил фонтан кипятка
Утром 29 марта около колледжа на Софийской улице, 19/1, произошла авария. Около здания забил фонтан из кипятка. Очевидцы сняли видео с места происшествия.
Фото и видео: Piter.TV
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