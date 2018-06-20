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У мемориала павшим спецназовцам в парке Интернационалистов возложили цветы

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Военные почтили умерших бойцов у мемориала в парке Интернационалистов.

В парке Интернационалистов утром 29 марта состоялась торжественная церемония в память у мемориала в честь погибших бойцов спецназа России. Событие приурочено ко Дню национальной гвардии страны. Перед военными выступил депутат Государственной думы Михаил Романов. 

Также сотрудники вооруженных сил продемонстрировали свои навыки и умения в приемах нападения и обороны. за небольшим мастер-классом наблюдали местные жители, пришедшие на мероприятие. Нашему мобильному корреспонденту удалось заснять на видео отрывок с мероприятия и процесс возложения цветов.

Ранее Piter.tv писал о том, что в БКЗ "Октябрьский" Вячеслав Макаров поздравил бойцов нацгвардии.

Фото и видео: Piter.tv

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Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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