В БКЗ "Октябрьский" Вячеслав Макаров поздравил бойцов нацгвардии

Депутат произнес речь в честь Дня бойцов нацгвардии.

Председатель петербургского парламента поздравил представителей национальной гвардии. Торжественное мероприятие прошло вечером 27 марта в БКЗ "Октябрьский". В честь Дня войск нацгвардии был организован праздничный концерт.

Депутат отметил, что бойцы являются особым родом войск, на который возложена особая миссия и ответственность за безопасность граждан. По добавил, что именно гвардейцы обеспечивают целостность страны и покой для населения.

Белый фон знамени Российской национальной гвардии символизирует чистоту ваших помыслов, благородство, преданность российскому народу и безупречное служение Отечеству. Желаю вам счастья, здоровья и новых успехов в службе на благо Петербурга и России объявил спикер ЗакСа

Кроме Вячеслава Макарова с речью со сцены обратился полномочный представитель Президента по Северо-Западу Александр Гуцан, а также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФСБ обыскивает офис "Церкви саентологии" в Петербурге.

Фото: Piter.tv