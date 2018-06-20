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ФСБ обыскивает офис "Церкви саентологии" на Бабушкина
Сегодня, 12:13
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lesjasap

ФСБ обыскивает офис "Церкви саентологии" на Бабушкина

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Оперативники пришли в офис организации. Цель визита журналистам пока что неизвестна.

Представители ФСБ и Следственного комитета Петербурга обыскивают офисы Церкви саентологии. Об этом сообщает днем 28 марта "Фонтанка.ру". Известно, что оперативники пришли в помещение, находящееся по адресу улица Бабушкина, дом три. На данный момент причина интереса представителей закона не разглашается.

Напомним, что с июня 2017 года в отношении религиозной организации ведется уголовное дело о незаконном предпринимательстве, а также создании экстремистского сообщества. В материалах  - около 70 томов.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Балтинвестбанк" добился признания Юрия Рыдника банкротом.

Фото: Piter.tv

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Теги: обыск, сентологи, следственный комитет, улица бабушкина, фсб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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