ФСБ обыскивает офис "Церкви саентологии" на Бабушкина

Оперативники пришли в офис организации. Цель визита журналистам пока что неизвестна.

Представители ФСБ и Следственного комитета Петербурга обыскивают офисы Церкви саентологии. Об этом сообщает днем 28 марта "Фонтанка.ру". Известно, что оперативники пришли в помещение, находящееся по адресу улица Бабушкина, дом три. На данный момент причина интереса представителей закона не разглашается.

Напомним, что с июня 2017 года в отношении религиозной организации ведется уголовное дело о незаконном предпринимательстве, а также создании экстремистского сообщества. В материалах - около 70 томов.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Балтинвестбанк" добился признания Юрия Рыдника банкротом.

Фото: Piter.tv