"Балтинвестбанк" добился признания Юрия Рыдника банкротом

Мужчина решил не обжаловать постановление Арбитражного суда.

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга признали банкротом бывшего совладельца "Балтинвестбанка" Юрия Рыдника. Судебная инстанция признала обоснованным иск организации в отношении бывшего руководителя. На данный момент долг петербуржца перед организацией составляет 16,8 миллионов рублей.

На данный момент суд постановил начать реструктуризацию задолженностей Рыдника. Ранее аналогичная процедура коснулась. Татьяну Рыдник. женщина задолжала банку 4,3 миллиона рублей.

Сам фигурант отметил, что не считает позицию банка конструктивной, так как погасить долг возможно за счет активов. Однако, обжаловать решение суда он не планирует.

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Фото: Piter.tv