Детский сад должен восстановить фасады в особняке Друри

Прокуратура контролирует процесс реставрации помещений, которая должна была быть проведена еще в январе.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга проконтролирует реставрационные работы в детском саду. Учреждение под номером 105 располагается в охраняемом памятнике культурного наследия "Особняк Друри".

Отметим, что представители надзорного ведомства совместно со специалистами КГИОПа провели проверку, по результатом которого пришли к выводу, что здание до сих пор не восстановлено. Договоренность с руководством о проведении работ была достигнута еще в январе 2015 года. Тогда администрация учреждения обязалась выполнить плановый ремонт к 16 января 2019 года, но обещание не выполнила.

В ближайшее время детский сад должен отреставрировать фасады особняка. В отношении ответственных лиц вынесено представление об устранении нарушений.

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Фото: Piter.tv